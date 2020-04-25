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Президент выразил соболезнования в связи с кончиной дочери Али бека Гусейнзаде

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной дочери Гусейнзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной дочери выдающегося представителя азербайджанской литературно-общественной мысли, известного просветителя и писателя-публициста Али бека Гусейнзаде Фейзавер ханым.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине дочери выдающегося представителя азербайджанской литературно-общественной мысли, известного просветителя и писателя-публициста Али бека Гусейнзаде Фейзавер Туран Алпсар.

Фейзавер Туран Алпсар сыграла важную роль в сохранении литературно-научного наследия великого просветителя. За заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой она была награждена орденом «Достлуг», юбилейной медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)».

Аллах рехмет элясин!"

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