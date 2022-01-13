Президент: В регионе произошли огромные геополитические изменения

"Освобождение наших земель теперь является новой возможностью для страны, огромным геополитическим изменением в регионе".

"Освобождение наших земель теперь является новой возможностью для страны, огромным геополитическим изменением в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия, принцем Абдул-Азизом ибн Салманом Аль Саудом 13 января.

Глава государства поблагодарил Саудовскую Аравию за неизменную поддержку Азербайджана в годы оккупации. "Мы считаем это признаком реальной поддержки".

"Наша победа во Второй карабахской войне открывает новые возможности для регионального сотрудничества, включая производство электроэнергии, особенно в сфере возобновляемых источников энергии", - добавил президент.