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Президент: В регионе произошли огромные геополитические изменения

Президент: В регионе произошли огромные геополитические изменения "Освобождение наших земель теперь является новой возможностью для страны, огромным геополитическим изменением в регионе".
Внутренняя политика
13 января 2022 г. 14:55
Президент: В регионе произошли огромные геополитические изменения
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"Освобождение наших земель теперь является новой возможностью для страны, огромным геополитическим изменением в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия, принцем Абдул-Азизом ибн Салманом Аль Саудом 13 января.

Глава государства поблагодарил Саудовскую Аравию за неизменную поддержку Азербайджана в годы оккупации. "Мы считаем это признаком реальной поддержки".

"Наша победа во Второй карабахской войне открывает новые возможности для регионального сотрудничества, включая производство электроэнергии, особенно в сфере возобновляемых источников энергии", - добавил президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: “Huge geopolitical changes have taken place in the region”
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Regionda nəhəng geosiyasi dəyişiklik baş verib"

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