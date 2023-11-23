Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзит

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок на 2024-2026 годы".

Как сообщает Report, в целях повышения конкурентоспособности и эффективности транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, привлечения в данные коридоры дополнительных транзитных грузов постановляется:

- Утвердить "План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок на 2024-2026 годы";

Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных в плане действий; раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения плана действий.

Мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных в плане действий, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций по заявке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.