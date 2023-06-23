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Президент: Те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало

Президент: Те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало В отличие от Армении, мы не разрушали их города ракетами "Искандер", "Точка" и "Эльбрус". Азербайджанская армия обладает высокими моральными качествами.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 14:53
Президент: Те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало

В отличие от Армении, мы не разрушали их города ракетами "Искандер", "Точка" и "Эльбрус". Азербайджанская армия обладает высокими моральными качествами.

Как сообщает Repor, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Отметив, что Вооруженные силы Азербайджана полностью выполняют и будут выполнять приказы Верховного главнокомандующего, глава государства сказал: "Поэтому те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало. Мы требуем не мести, а справедливости. Мы требуем, чтобы соблюдалась справедливость. Мы требуем, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела. Мы требуем, чтобы все страны уважали нашу территориальную целостность не на словах, а на деле, тогда и мы будем с уважением относиться к их территориальной целостности".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘Those accusing us of revenge should go and look in the mirror’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bizi qisasçılıqda ittiham edənlər qoy gedib güzgüyə baxsınlar"

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