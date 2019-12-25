Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года

25 декабря в Национальном олимпийском комитете состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2019 года.

Как сообщает Report, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева

- Дорогие спортсмены, дорогие друзья.

В конце каждого года мы подводим итоги спортивных достижений, награждаем спортсменов, спортивных специалистов, ветеранов. Не является исключением и нынешний год. Мы вновь встречаемся в конце года, в то же время говорим о планах на будущее, делимся мнениями, и, таким образом, развитие спорта в Азербайджане приобретает устойчивый характер.

Сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Наши спортивные результаты, успехи, победы, а также поддержка, оказываемая государством спорту, реализация государственных программ, конечно, высоко оцениваются и международными спортивными структурами. Неслучайно Международный олимпийский комитет, Европейский олимпийский комитет, международные федерации очень высоко оценивают нашу деятельность.

Главное - в Азербайджане обеспечивается массовость спорта, резко растет число молодежи, желающей заниматься спортом. Мы видим, наблюдаем это. Мы должны быть признательны за это нашим выдающимся спортсменам. Вообще, считаю, что работа, проводимая в области спорта, вдохновляет и молодежь. Нас радует, что азербайджанская молодежь проявляет большой интерес к спорту. Конечно, успехи наших выдающихся спортсменов поднимают нашу спортивную славу на еще большую высоту. С этой точки зрения нынешний год также стал знаменательным. Наши спортсмены завоевали на международных спортивных соревнованиях 775 медалей, в том числе 271 золотую. Это позволяет говорить о том, что наши спортсмены достойно представляли страну на международных соревнованиях, в их честь неоднократно звучал государственный гимн Азербайджана, был поднят наш флаг.

В числе спортивных достижений хотелось бы особо отметить успехи шахматистов, потому что это свидетельствует о том, что наша молодежь сильна не только физически, но и обладает также очень высоким интеллектуальным потенциалом. Наш выдающийся шахматист Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира. Это – историческое событие. Наша юношеская шахматная команда (до шестнадцати лет) стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады. Это подтверждает, что внимание, уделяемое шахматам, открытие в последние годы шахматных школ в районах дают результаты. В рамках моих многочисленных поездок в регионы по традиции в программу включается и открытие шахматных школ. Я принимал участие в открытии, можно сказать, большинства действующих в нашей стране шахматных школ. К сожалению, в конце 1980-х – начале 1990-х годов назначение многих наших шахматных школ было изменено, эти здания были приватизированы, там были открыты торговые объекты. Конечно, это был сильный удар, нанесенный тогдашним руководством по нашему интеллектуальному потенциалу.

После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти вновь начался процесс открытия шахматных школ, и в последние годы он приобрел широкий размах. В районах функционируют прекрасные шахматные школы, открытые по моему указанию, и, таким образом, воспитываются молодые шахматисты.

Конечно, шахматы - это очень известный, популярный вид спорта, усиливающий интеллектуальный потенциал людей, детей. Именно привязанная к нашим духовным ценностям и обладающая большим интеллектуальным потенциалом молодежь обеспечит наше будущее, успешное будущее независимого Азербайджана. Поэтому молодежь должна быть физически сильной. Она должна обладать высоким интеллектуальным потенциалом, быть привязанной к национальным ценностям, к Родине. Спорт значительно повышает патриотические чувства. Любая спортивная победа, особенно одержанная на престижных международных соревнованиях, повышает национальную гордость, национальный дух в нашей стране. Поэтому спорт играет очень важную роль в жизни каждой страны. Именно поэтому в последние годы спорту уделяется огромное внимание. После избрания в первый раз президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана в 1997 году я предпринял шаги, направленные на развитие спорта в Азербайджане, обеспечение массовости спорта, и сегодня они дают о себе знать.

Ведущие международные спортивные структуры признают Азербайджан как спортивную страну. Самое большое наше достижение в области спорта – победа, одержанная на прошлых летних Олимпийских играх. По количеству медалей Азербайджан занял 14-е место в мировом масштабе. Это – историческая победа, и она не случайна, потому что на проведенных за год до этого – в 2015 году в Баку Европейских играх Азербайджан вышел в командном зачете на второе место. Поэтому наши успехи в области спорта носят отнюдь не случайный характер. Концептуально проводится последовательная работа, ветераны спорта окружены вниманием и заботой, государство вознаграждает их. Спортивные специалисты работают в прекрасных условиях, все условия созданы и для спортсменов. Созданы хорошие возможности для их учебно-тренировочных сборов, участия в международных соревнованиях и занятий спортом. В настоящее время только в регионах у нас функционируют 45 олимпийских спортивных центров. В этом году с моим участием был открыт центр в городе Бейляган. Готовы к открытию два олимпийских спортивных центра – в Ярдымлинском и Тертерском районах. Продолжается строительство еще двух олимпийских центров – в Геранбое и Нефтчале. Завершились проектировочные работы Олимпийского центра в городе Евлах, уверен, что в ближайшее время начнется его строительство. Таким образом, сдав в эксплуатацию современные спортивные комплексы, можно сказать, во всех районах, мы создали условия для спортсменов. Это - прекрасная возможность как для подготовки молодых спортсменов в спортивных секциях, так и для жителей городов и районов.

Я рекомендовал бы всем гражданам заниматься спортом. Причем не раз в неделю или в месяц, а регулярно. Это очень полезно, и каждый человек в таком случае ощутит это в своей жизни. Надеюсь, что мы добьемся этого, так как в остальных сферах мои рекомендации уже находят отражение в жизни. Вы, наверное, хорошо помните, что во время открытия новых больниц, медицинских учреждений в районных центрах и селах я неоднократно возвращался к одному и тому же вопросу, рекомендуя каждому гражданину раз в год проходить медицинское обследование, чтобы знать, каково его здоровье. Если есть начальные проявления какой-либо болезни, пусть немедленно пройдет лечение и вылечится. После создания во всех городах и районах современных, отвечающих самым высоким мировым стандартам медицинских центров к данному процессу уже проявляется больший интерес. Затем мы стали проводить это в организованном порядке. Вот уже несколько лет как мы, проведя большую просветительскую и пропагандистскую работу, создали возможности для прохождения гражданами бесплатного обследования. В этом году бесплатное медицинское обследование прошли более 5 миллионов граждан Азербайджана. Если у граждан, прошедших там обследование, обнаружится какая-либо болезнь, то ему немедленно назначается лечение. Если в условиях района возможностей для этого нет, то они направляются в Баку, таким образом люди сохраняют свое здоровье. Мы добились этого, и могу сказать, что Азербайджан, возможно, является одной из редких стран, где государство создает всем гражданам условия для прохождения медицинского обследования. Уверен, что моя рекомендация всем заниматься спортом в зависимости от физических возможностей также найдет отражение в жизни. Тогда каждый человек увидит, насколько это полезно.

Я рекомендую и нашим видным спортсменам, приумножающим спортивную славу страны, активно участвовать в этой просветительской работе. Министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет, спортивные общества, клубы должны обеспечивать массовость спорта. Как вам известно, мы уже давно создаем по моей инициативе общественные зоны отдыха. С этой точки зрения Баку, являющийся городом парков и скверов, занимает уже одно из передовых мест в мире. Посмотрите сколько общественных зон отдыха было создано в городе Баку в последнее время. Все традиционные парки, оставшиеся с советских времен, реконструированы на самом высоком уровне. На месте развалившихся в свое время промышленных предприятий, которые якобы функционировали, но на самом деле наносили ущерб нашей экологии, были созданы новые парки. Вслед за этим по моему указанию в общественных парках началась установка спортивных сооружений на открытом воздухе. В настоящее время реализуется программа «Благоустроенный двор». В городе Баку уже благоустроены десятки дворов. Там созданы спортивные площадки, в том числе установлены тренажеры. Сейчас любой человек имеет возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Дети и взрослые играют там в футбол, другие игры, занимаются на тренажерах. Это должно принять массовый характер. Тогда наша нация будет здоровой.

Поэтому, обращаясь к видным спортсменам, призываю их к этой работе. Наши органы печати должны активизировать деятельность в этом направлении. Правда, на некоторых наших телевизионных каналах есть передачи, связанные с аэробикой, другой физической активностью. В этих передачах гражданам показывают, каким видом спорта можно заниматься, какие движения выполнять в домашних условиях. Но считаю, что этого недостаточно. Спорт должен приобрести массовый характер. Не потому, что мы хотим завоевать больше медалей, - хотя и это важно, - а для того, чтобы наша нация была здоровой, не болела. Люди, занимающиеся спортом, присутствующие здесь спортсмены убеждаются в этом на своем примере. Несмотря на очень напряженный график работы, я регулярно, непрерывно занимаюсь спортом. В Азербайджане, может быть, нет человека, работающего больше меня, однако я нахожу время для регулярных занятий спортом и вижу пользу от этого. Потому я и рекомендую это. Уверен, что в ближайшем будущем на основе этих моих рекомендаций будут представлены конкретные предложения, составлена широкая программа, связанная с массовостью спорта.

Сейчас в наших крупных городах есть спортивные комплексы, а в сельской местности их нет. Правда, некоторые села расположены недалеко от городов, и проживающие там дети, подростки могут посещать спортивные комплексы. Но есть некоторые отдаленные села. Поэтому необходимо составить специальную программу для развития сельского спорта, уделять этому внимание. Дети, проживающие в отдаленных селах, порой не знают, чем заняться. Там должны быть построены спортивные сооружения в соответствующей данному региону форме, проводиться соревнования, районные соревнования. Почему у нас не проводятся районные соревнования? Считаю это большим пробелом, большим просчетом. Должны проводиться районные спортивные соревнования. Это принесет пользу развитию спорта и обеспечит его массовость. Поэтому я поручаю это всем структурам, занимающимся спортом.

Что касается нашей дальнейшей деятельности, то в Азербайджане и впредь будут проводиться международные спортивные соревнования. С этой точки зрения нынешний год был знаменательным. Было проведено несколько чемпионатов мира, Европы - по гимнастике, другим видам спорта, в том числе состоялся Европейский юношеский олимпийский фестиваль. В Баку приехали юноши и девушки, молодежь из всех стран Европы. Должен отметить, что наша молодежь также показала хороший результат, заняв 4-е место в командном зачете. В этом году в Баку было проведено еще одно знаменательное спортивное соревнование. Впервые в Азербайджане, на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы по футболу. Все организационные вопросы были решены на высочайшем уровне. Хочу особо подчеркнуть и это, потому что прибыли тысячи иностранных зрителей, зарубежных гостей. Приезд в течение одного, двух дней тысяч гостей, конечно, мог создать для нас определенные проблемы, связанные с общественным транспортом, безопасностью. Также могли возникнуть определенные проблемы, связанные с посадкой в аэропорту самолетов, в том числе совершающих чартерные рейсы. Однако все соответствующие структуры, организационный комитет поработали очень эффективно. Согласно общему мнению, финальный матч Евролиги в Баку приводят в пример по организационным вопросам. Я не хочу сейчас говорить о проведении аналогичных соревнований в других городах, но, по имеющейся у нас информации, даже финальные матчи Лиги чемпионов в некоторых городах не проводятся на таком уровне. Это обеспечили существующие у нас дисциплина, порядок, организационные вопросы, работа волонтеров, совместная деятельность всех соответствующих структур.

В следующем году у нас вновь планируется проведение престижных спортивных соревнований. Среди них - четыре матча чемпионата Европы по футболу - виду спорта номер один, в том числе четвертьфинал. Уже известны и даты, проделана подготовительная работа, ожидается прибытие из-за рубежа большой зрительской аудитории. Уверен, что эти соревнования также пройдут на самом высоком уровне, и Азербайджан еще раз продемонстрирует свои возможности, в том числе организаторские способности.

По традиции, будут проведены соревнования "Формула-1". Матчи чемпионата Европы по футболу совпали с соревнованиями "Формула-1". Поэтому на все структуры, занимающиеся организационными вопросами, ложится дополнительная ответственность. Необходимо так спланировать всю работу, чтобы эти два важных мероприятия не мешали друг другу. Поэтому уже сейчас следует правильно построить всю работу.

Что касается соревнований "Формула-1", то могу сказать, что они приносят нашей стране огромную пользу. Во-первых, города, где проводятся соревнования "Формула-1", являются либо столичными, либо крупными городами развитых стран. То, что среди них есть город Баку, – большое событие для нас. Во-вторых, соревнования "Формула-1" приносят нашей стране большие экономические дивиденды, так же, как и всем другим городам. Если кто-то говорит, что это вредит нам, то он либо не знает, либо пытается намеренно исказить эти вопросы. Если это вредит нам, то значит, одновременно с нами вредит и проводящим данные соревнования почти 20 городам, они тоже терпят убытки? Конечно, нет. Соревнования "Формула-1" имеют огромный мультипликативный эффект. Тысячи приехавших из-за рубежа гостей расходуют здесь деньги. Это приносит огромную экономическую выгоду. После первой "Формулы-1" начался массовый приток туристов в Азербайджан. Я хорошо помню эти даты, так как ежемесячно или ежеквартально мне сообщают о количестве прибывших туристов. Таким образом, после проведения первых соревнований число туристов увеличилось на 24 процента. В следующем году – еще на 22 процента, затем – на 5 процентов. Наконец, в этом году, уже за одиннадцать месяцев – на 11 процентов. Впервые в истории Азербайджан посетили более 3 миллионов туристов. Я поручил соответствующим структурам подсчитать, сколько денег расходовали эти туристы. Конечно, мы точно узнаем это как посредством платежных карт, так и по предполагаемому расходу денег – есть и такая методология подсчета. Во всяком случае, это исчисляется миллиардами манатов. Это и есть вклад прибытия туристов в экономику страны.

Создание рабочих мест, развитие обслуживающего и транспортного секторов – все это связано с туризмом. Сегодня самые развитые страны, обладающие крупным промышленным, сельскохозяйственным потенциалом, также ведут борьбу за каждого туриста. Число туристов в развитых странах, особенно в странах, где много живописных мест, измеряется десятками миллионов, это приносит им огромную пользу. В некоторых странах сектор туризма является ведущим сектором экономики. Конечно, у нас это не так. Однако для развития данного сектора соревнования "Формула-1" имеют особое значение.

До летних Олимпийских игр остается немного времени. Подготовка находится на заключительной стадии. Уверен, что азербайджанские спортсмены достойно представят нашу родину на Олимпийских играх в Токио, и будет поднят наш флаг, прозвучит наш гимн.

Еще раз поздравляю всех спортсменов, спортсменов, показавших высокие результаты, с этими достижениями. Желаю всей спортивной общественности Азербайджана новых успехов, новых побед. Спасибо.

Затем спортсменам и спортивным специалистам, имеющим заслуги в развитии физкультуры и спорта в Азербайджане и добившимся высоких достижений в 2019 году, были вручены награды.

Глава государства вручил Алаверди Джулфаеву, Явузу Эминбейли и Рамизу Гаджиеву документы о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики за заслуги в развитии спорта в нашей стране.

Паше Алиеву, Тарлану Гасанову, Шахлару Мустафаеву, Азеру Гасанову, Игдаму Алекберову, Тофику Гейдарову и Беюкаге Агаеву были вручены удостоверения о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» за заслуги в развитии спорта в Азербайджане, Натигу Алиеву и Эмилии Гусейновой - почетного звания «Заслуженный врач» за заслуги в развитии спортивного здравоохранения, а Рашаду Джавадову - почетного звания «Заслуженный журналист».

На мероприятии Пярвиз Тагиев, Рамиз Гулиев, Назим Самедов, Орхан Гарибов, Ялчын Гаралы, Шахин Махмудов, Надир Азизов и Рамиль Ахмедов были награждены почетными грамотами президента Национального олимпийского комитета.

Президент Ильхам Алиев вручил группе спортсменов и спортивных специалистов, продемонстрировавших высокие достижения в 2019 году, - Салману Ализаде, Бахраму Мурватову, Гарибу Алиеву, Рашаду Мамедову, Рамизу Рамиззаде, Бахрузу Салехли, Сабине Мамедовой, Эльхану Сулейманову, Саиду Гулиеву, Абульфазу Мамедову, Рашаду Абдуррахманову, Владиславу Гадирову, Анару Аллахвердиеву, Ханым Балажаевой, Кериму Сардарову, Эмилю Гасанову, Кямилю Гафарову, Джейхуну Гусейнову, Асиману Гурбанлы, Джаббару Мустафаеву, Фаигу Гулиеву, Шахбандлу Раджабзаде и Самеду Гурбанову ордера на новые квартиры.

После этого член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета, учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги, заслуженный деятель искусств Зарифа Салахова, вручая Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву памятные подарки, сказала: Ваша деятельность и деятельность Первого вице-президента связана с развитием республики. Ничего ценнее этого быть не может!