Президент Ильхам Алиев выделил Исполнительной власти Сабирабадского района 3 млн манатов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных зданий и продолжением работ по благоустройству и созиданию в городе Сабирабад.

Как передает Report, согласно распоряжению, для выплаты подрядным организациям необходимого аванса с целью начала капитального ремонта 25 многоквартирных зданий и продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Сабирабад из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Сабирабадского района выделено 3 млн манатов, в том числе для капитального ремонта 25 многоквартирных зданий – 2 млн манатов, для продолжения работ по благоустройству и созиданию - 1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.