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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Центра Гейдара Алиева в Сумгайыте

    После ознакомления с Центром глава государства встретился с представителями общественности города Сумгайыта

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в город Сумгайыт принял участие в открытии здания Центра Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, глава государств разрезал ленту, символизирующую открытие Центра, ознакомился с созданными здесь условиями.

    В фойе здания установлен бюст общенационального лидера Гейдара Алиева. В фойе также созданы фотоуголки, отражающие высокое внимание и заботу, оказываемые великим лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым о молодежи в нашей стране.

    Было сообщено, что строительство здания Центра началось в ноябре прошлого года. Строительно-монтажные работы осуществлены за счет внутренних возможностей. Общая площадь трехэтажного здания с мансардой - 4100 кв. м. Здесь созданы два конференц-зала, комната бракосочетания, залы обсуждений для молодежи, электронная библиотека. В Центре функционируют лингафонный, интернет и художественный кабинеты, фотостудия и танцевальный зал. Здесь планируется обеспечить работой 25-30 человек.

    После ознакомления с Центром глава государства встретился с представителями общественности города Сумгайыта.

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