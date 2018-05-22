Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода высоковольтного оборудования в Баку

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 22 мая состоялось открытие завода высоковольтного оборудования группы компаний ATEF в Сураханском районе Баку.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 22 мая состоялось открытие завода высоковольтного оборудования группы компаний ATEF в Сураханском районе Баку.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
News DepartmentАвтор новости
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