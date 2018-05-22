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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода высоковольтного оборудования в Баку

    © president.az

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 22 мая состоялось открытие завода высоковольтного оборудования группы компаний ATEF в Сураханском районе Баку.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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