Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода высоковольтного оборудования в Баку

22 мая, 2018 11:02

© president.az Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 22 мая состоялось открытие завода высоковольтного оборудования группы компаний ATEF в Сураханском районе Баку. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.