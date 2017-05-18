Президент Ильхам Алиев принял участие на открытии полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая в Гарадагском районе на базе морского снабжения и логистики компании Caspian Drilling SOCAR состоялась церемония открытия полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии.

Президент Государственной нефтяной компании Ровнег Абдуллаев и генеральный директор компании Caspian Drilling Фарид Ахундов проинформировали главу государства о деятельности структуры в 1996-2016 годах, сравнении графика рационального использования времени по операциям с другими буровыми компаниями мира, а также полупогружной буровой установке имени Гейдара Алиева.

Присвоение установке имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева представляет особое значение. Начиная с 70-х годов минувшего столетия использование современных установок для ускорения буровых работ на Каспии постоянно находилось в центре внимания великого лидера Гейдара Алиева. В 1970-1980-х годах в результате напряженных усилий общенационального лидера в страну были завезены буровые установки "Шельф". В годы независимости, они были реконструированы и созданы такие плавучие буровые установки, как "Деде Горгуд" и "Истиглал". Впоследствии в целях осуществления разведочно-буровых работ в глубоководных частях моря на полупогружных буровых установках "Деде Горгуд" и "Истиглал" была проведена реконструкция и создана возможность для проведения буровых работ на участке, где глубина морской воды составляет 700 метров. А построенная в 2000-м году буровая установка "Лидер" позволила бурить разводочные скважины на участках, где глубина воды составляет тысячу метров.

Президент Ильхам Алиев встретился с руководством SOCAR и компании Caspian Drilling, занятыми в проекте работниками, а также представителями иностранных компаний, участвующих в соглашениях по долевому разделу в стране.

Глава государства выступил на встрече.