 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев прибыл в город Лянкяран

    Глава государства посетил памятник великому лидеру в Мемориальном парке Гейдара Алиева

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, завершив поездку в Астаринский район, прибыл в город Лянкяран.

    Как сообщает Report, глава государства посетил памятник великому лидеру в Мемориальном парке Гейдара Алиева в центре города и возложил цветы.
    Глава Исполнительной власти города Талех Гарашов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству, проведенной в Мемориальном парке Гейдара Алиева. Отмечалось, что здесь созданы все условия для отдыха жителей и гостей города.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi