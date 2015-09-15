Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 148 Сабунчинского района после реконструкции

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября – в День знаний Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 148 Сабунчинского района Баку после реконструкции и капитального ремонта.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в учебном заведении.

Затем Президент Азербайджана встретился с преподавательским и ученическим коллективом школы.

В заключение была сделана фотография на память.