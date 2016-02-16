Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Товузе

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Товузский район.

Как сообщает Report, глава государства сначала посетил установленный в центре города Товуз памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Товузского района Тофиг Зейналов проинформировал главу государства о том, что в парке Гейдара Алиева, где воздвигнут памятник великому лидеру, проведена широкая работа по благоустройству, заложены озеленительные полосы. Парк является любимым местом отдыха жителей района. Здесь созданы все условия для отдыха населения.