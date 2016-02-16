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    Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Товузе

    Глава государства посетил установленный в центре города Товуз памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Товузский район.

    Как сообщает Report, глава государства сначала посетил установленный в центре города Товуз памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Товузского района Тофиг Зейналов проинформировал главу государства о том, что в парке Гейдара Алиева, где воздвигнут памятник великому лидеру, проведена широкая работа по благоустройству, заложены озеленительные полосы. Парк является любимым местом отдыха жителей района. Здесь созданы все условия для отдыха населения.

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