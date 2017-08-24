Президент Азербайджана ознакомился с недавно построенным пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан"

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ 24 августа президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан", недавно построенным в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы и заложил фундамент очередного пограничного корабля типа "Туфан".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.