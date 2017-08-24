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    Президент Азербайджана ознакомился с недавно построенным пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан"

    Верховный главнокомандующий заложил фундамент очередного пограничного корабля типа Туфан© President.az

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ 24 августа президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан", недавно построенным в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы и заложил фундамент очередного пограничного корабля типа "Туфан".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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