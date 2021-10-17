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Президент Азербайджана: Мы восстановим город Физули и села Физулинского района

Президент Азербайджана: Мы восстановим город Физули и села Физулинского района Мы восстановим город Физули и села Физулинского района. За минувший год в этом направлении проделана большая работа. На всех освобожденных землях будет восстановлена жизнь, граждане вернутся к родным очагам.
Внутренняя политика
17 октября 2021 г. 19:05
Президент Азербайджана: Мы восстановим город Физули и села Физулинского района
Ильхам Алиев

Мы восстановим город Физули и села Физулинского района. За минувший год в этом направлении проделана большая работа. На всех освобожденных землях будет восстановлена жизнь, граждане вернутся к родным очагам.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Рассказав о проделанной за минувший год широкомасштабной восстановительной и созидательной работе, глава государства отметил: «Это очень сложный процесс. Здесь необходимо провести правильное планирование, выполнить работы по разминированию. Среди освобожденных районов Физули является самым загрязненным по количеству мин – заложены более ста тысяч мин. Мы должны проводить все эти работы параллельно».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz Füzuli şəhərini və Füzuli rayonunun kəndlərini bərpa edəcəyik"

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