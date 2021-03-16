Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут

Ходжавенд наш, Карабах - это Азербайджан!

"Мы написали новую историю нашего народа, написали славную историю героизма, и сегодня на освобожденных территориях идут большие созидательные работы, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Сегодня, по прибытии из Баку, вновь проезжая через разрушенный город Физули, я опять увидел, какую катастрофу сотворило армянское варварство. Пусть защищающие их сегодня, стоящие за их спинами некоторые зарубежные круги откроют глаза и увидят, во что превратило наши города армянское варварство. Все наши города разрушены, все села разрушены, памятники истории разрушены, мечети разрушены, могилы разрушены, совершен невиданный доселе вандализм, варварство. Мы же освободили только свои земли. Вот в этот поселок насильно были заселены армяне из Армении и иностранных стран. Но этот поселок цел, нет ни одного разрушенного, сожженного здания".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал во время выступления после поднятия флага в поселке Гадрут.

"Вот подход Азербайджанской армии, вот наш моральный кодекс. А что сделали армяне? Разрушили все здания, разрушили наши мечети. Содержали скот в мечетях. Осквернили наши священные памятники. Построенные азербайджанцами дома, – армяне там жили незаконно, – эти дома они сожгли с 10 ноября по 1 декабря, разрушили, вырубили леса. Разрушили ГЭС. Вот в чем разница. Азербайджанский солдат обладает высокой нравственностью, и данные солдату, всем военнослужащим инструкции были на местах выполнены. Я говорил, что мы никогда не будем воевать с гражданским населением, и сейчас каждый видит это.

Сегодня я, как Верховный главнокомандующий нашей Победоносной армии, поднял в поселке Гадрут наш национальный флаг. Этот флаг будет развеваться здесь вечно. Впредь мы, азербайджанцы, будем вечно жить на землях своих предков - землях своих отцов и дедов.

Мы вновь построим все разрушенные города, села, жизнь вернется, люди вернутся, и мы еще раз покажем миру величие нашего народа. Ходжавенд наш, Карабах - это Азербайджан!", - заявил глава государства.