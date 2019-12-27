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Презентован видеоролик с хэштегом 30ilhəmrəy - ВИДЕО

Презентован видеоролик с хэштегом #30ilhəmrəy - ВИДЕО

Дню солидарности азербайджанцев мира исполняется 30 лет.

Предлагаем вниманию читателей Report полную версию  подготовленного по этому случаю видеотизера, которым пользователи активно делятся последние несколько дней  в социальных сетях с хэштегом #30ilhəmrəy.

В ролике 30 известных лиц и народных артистов страны озвучивают 30 важнейших как болезненных, так и отрадных событий в истории Азербайджана за последние 30 лет.

Напомним, что ровно 30 лет назад - в 1989 году азербайджанский народ разрушил советско-иранскую границу вдоль реки Араз. Это событие стало символом солидарности азербайджанцев, проживающих во всем мире.

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