Презентован видеоролик с хэштегом #30ilhəmrəy - ВИДЕО

Дню солидарности азербайджанцев мира исполняется 30 лет.

Предлагаем вниманию читателей Report полную версию подготовленного по этому случаю видеотизера, которым пользователи активно делятся последние несколько дней в социальных сетях с хэштегом #30ilhəmrəy.

В ролике 30 известных лиц и народных артистов страны озвучивают 30 важнейших как болезненных, так и отрадных событий в истории Азербайджана за последние 30 лет.

Напомним, что ровно 30 лет назад - в 1989 году азербайджанский народ разрушил советско-иранскую границу вдоль реки Араз. Это событие стало символом солидарности азербайджанцев, проживающих во всем мире.