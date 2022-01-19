Повышена зарплата президента НАНА

Определены новые ежемесячные должностные оклады сотрудников Президиума и Аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), Аппарата Гянджинского отделения НАНА.
Как сообщает Report, это отразилось в приложении №1, подтвержденном решением Кабинета министров №10 от 14 января 2022 года.
Согласно решению, оклады сотрудников определены в следующих размерах:
|
Порядковый №
|
Название должности
|
Месячная зарплата (в манатах)
|
1.
|
Президент НАНА
|
3084
|
2.
|
1-й вице-президент НАНА
|
2136
|
3.
|
Вице-президент, академик-секретарь НАНА
|
1974
|
4.
|
Члены Президиума НАНА, академики-секретари, советники научных подразделений, советник президента НАНА, начальник секретариата, академик-секретарь Гянджинского отделения НАНА
|
1476
|
5.
|
Начальник управления
|
1428
|
6.
|
Ученый секретарь Президиума НАНА; в аппарате НАНА и Гянджинского отделения НАНА: начальник главного отдела, заведующий делами, заместитель начальника управления
|
1380
|
7.
|
Начальник отдела в составе Управления, главный бухгалтер, заместитель начальника главного отдела, секретарь научного отдела НАНА, ученый секретарь Гянджинского отделения НАНА, помощник президента НАНА, помощник академика-секретаря НАНА
|
1176
|
8.
|
Начальник неосновного отдела, заведующий сектором
|
858
|
9.
|
Заместитель начальника неосновного отдела, помощник вице-президента НАНА
|
810
|
10.
|
Главный специалист, начальник штаба гражданской обороны, руководитель гаража
|
756
|
11.
|
Ведущий специалист
|
684
|
12.
|
Специалист
|
624