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Повышена зарплата президента НАНА

Повышена зарплата президента НАНА Определены новые ежемесячные должностные оклады сотрудников Президиума и Аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), Аппарата Гянджинского отделения НАНА.
Внутренняя политика
19 января 2022 г. 12:48
Повышена зарплата президента НАНА
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Определены новые ежемесячные должностные оклады сотрудников Президиума и Аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), Аппарата Гянджинского отделения НАНА.

Как сообщает Report, это отразилось в приложении №1, подтвержденном решением Кабинета министров №10 от 14 января 2022 года.

Согласно решению, оклады сотрудников определены в следующих размерах:

Порядковый №

Название должности

Месячная зарплата (в манатах)

1.

Президент НАНА

3084

2.

1-й вице-президент НАНА

2136

3.

Вице-президент, академик-секретарь НАНА

1974

4.

Члены Президиума НАНА, академики-секретари, советники научных подразделений, советник президента НАНА, начальник секретариата, академик-секретарь Гянджинского отделения НАНА

1476

5.

Начальник управления

1428

6.

Ученый секретарь Президиума НАНА; в аппарате НАНА и Гянджинского отделения НАНА: начальник главного отдела, заведующий делами, заместитель начальника управления

1380

7.

Начальник отдела в составе Управления, главный бухгалтер, заместитель начальника главного отдела, секретарь научного отдела НАНА, ученый секретарь Гянджинского отделения НАНА, помощник президента НАНА, помощник академика-секретаря НАНА

1176

8.

Начальник неосновного отдела, заведующий сектором

858

9.

Заместитель начальника неосновного отдела, помощник вице-президента НАНА

810

10.

Главный специалист, начальник штаба гражданской обороны, руководитель гаража

756

11.

Ведущий специалист

684

12.

Специалист

624
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Версия на азербайджанском языке AMEA prezidentinin maaşı artırılıb

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