Повышена зарплата президента НАНА

Определены новые ежемесячные должностные оклады сотрудников Президиума и Аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), Аппарата Гянджинского отделения НАНА.

Определены новые ежемесячные должностные оклады сотрудников Президиума и Аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), Аппарата Гянджинского отделения НАНА.

Как сообщает Report, это отразилось в приложении №1, подтвержденном решением Кабинета министров №10 от 14 января 2022 года.

Согласно решению, оклады сотрудников определены в следующих размерах: