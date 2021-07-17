Подготовлен отчет по фактам пыток азербайджанских военнослужащих со стороны ВС Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева продолжает информировать мировую общественность о нарушениях норм международного права и гуманитарного права со стороны армянского государства и его вооруженных сил.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева продолжает информировать мировую общественность о нарушениях норм международного права и гуманитарного права со стороны армянского государства и его вооруженных сил.

Как сообщили Report в пресс-службе, омбудсмен подготовила отчет на основе материалов, полученных в результате сбора и анализа соответствующих фактов и доказательств в рамках своего мандата.

В отчете представлены наглядные доказательства фактов пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с азербайджанскими солдатами и военнослужащими, захваченными вооруженными силами Армении во время конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Помимо доказательств пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с захваченными военнослужащими, в отчете представлены факты массовых захоронений и других подобного рода случаев сокрытия оскорбительных, унизительных действий и актов вандализма, совершенных в отношении трупов азербайджанских военнослужащих.

В отчете содержится призыв к международным организациям принять серьезные меры, чтобы привлечь Армению к ответственности за разжигание войны и преступления против мира и человечности, совершенные в нарушение международного права и международного гуманитарного права.

Отчет был направлен международным организациям, омбудсменам зарубежных стран, а также другим международным организациям, специализирующимся на защите и продвижении прав человека.

В связи с тем, что в отчете содержится конфиденциальная информация (фотографии), а также отягчающие сцены насилия, которые могут оказать сильное влияние на психологию человека, он не будет опубликован для широкой общественности.