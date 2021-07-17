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Подготовлен отчет по фактам пыток азербайджанских военнослужащих со стороны ВС Армении

Подготовлен отчет по фактам пыток азербайджанских военнослужащих со стороны ВС Армении Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева продолжает информировать мировую общественность о нарушениях норм международного права и гуманитарного права со стороны армянского государства и его вооруженных сил.
Внутренняя политика
17 июля 2021 г. 10:16
Подготовлен отчет по фактам пыток азербайджанских военнослужащих со стороны ВС Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева продолжает информировать мировую общественность о нарушениях норм международного права и гуманитарного права со стороны армянского государства и его вооруженных сил.

Как сообщили Report в пресс-службе, омбудсмен подготовила отчет на основе материалов, полученных в результате сбора и анализа соответствующих фактов и доказательств в рамках своего мандата.

В отчете представлены наглядные доказательства фактов пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с азербайджанскими солдатами и военнослужащими, захваченными вооруженными силами Армении во время конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Помимо доказательств пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с захваченными военнослужащими, в отчете представлены факты массовых захоронений и других подобного рода случаев сокрытия оскорбительных, унизительных действий и актов вандализма, совершенных в отношении трупов азербайджанских военнослужащих.

В отчете содержится призыв к международным организациям принять серьезные меры, чтобы привлечь Армению к ответственности за разжигание войны и преступления против мира и человечности, совершенные в нарушение международного права и международного гуманитарного права.

Отчет был направлен международным организациям, омбудсменам зарубежных стран, а также другим международным организациям, специализирующимся на защите и продвижении прав человека.

В связи с тем, что в отчете содержится конфиденциальная информация (фотографии), а также отягчающие сцены насилия, которые могут оказать сильное влияние на психологию человека, он не будет опубликован для широкой общественности.

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Версия на английском языке Ombudsman prepares Report on facts of torture of Azerbaijani servicemen by Armenian armed forces
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı hərbiçilərə qarşı törədilən işgəncə faktlarına dair hesabat hazırlayıb

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