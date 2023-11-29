О нас

Подготавливаются генпланы городов Нахчыван, Ордубад и Шахбуз

Подготавливаются генпланы городов Нахчыван, Ордубад и Шахбуз Реализация "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" изменит облик города Нахчыван и регионов НАР, станет большим стимулом для ее развития. Функциональность и архитектурное исполнени
Внутренняя политика
29 ноября 2023 г. 14:50
Подготавливаются генпланы городов Нахчыван, Ордубад и Шахбуз

Реализация "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" изменит облик города Нахчыван и регионов НАР, станет большим стимулом для ее развития. Функциональность и архитектурное исполнение построенных в Нахчыване зданий не находились на должном уровне. С целью устранения этих недостатков в настоящее время готовится генеральный план города Нахчыван.

Как сообщает местное бюро Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Ильгар Садыгов сказал журналистам.

Он отметил, что в последний раз генеральный план города Нахчывана был разработан в 80-х годах прошлого века.

"В городе Нахчыване была проведена серьезная работа по составлению топографических схем, что является одним из важнейших вопросов. Эта работа была выполнена Институтом картографии, и в настоящее время у нас есть эти топографические схемы. Одним из необходимых шагов для разработки генерального плана города Нахчывана является строительство социального жилья. В рамках государственной программы будут построены жилые комплексы, и с этой целью уже начато выделение соответствующих земельных участков на территории города", - сказал Садыгов.

Он подчеркнул, что данная работа не ограничивается только Нахчываном. Также разрабатываются генеральные планы городов Шахбуз и Ордубад Нахчыванской АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan, Ordubad və Şahbuz şəhərlərinin baş planı hazırlanır

Экслюзивные новости

Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi