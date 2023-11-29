Подготавливаются генпланы городов Нахчыван, Ордубад и Шахбуз

Реализация "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" изменит облик города Нахчыван и регионов НАР, станет большим стимулом для ее развития. Функциональность и архитектурное исполнени

Реализация "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" изменит облик города Нахчыван и регионов НАР, станет большим стимулом для ее развития. Функциональность и архитектурное исполнение построенных в Нахчыване зданий не находились на должном уровне. С целью устранения этих недостатков в настоящее время готовится генеральный план города Нахчыван.

Как сообщает местное бюро Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Ильгар Садыгов сказал журналистам.

Он отметил, что в последний раз генеральный план города Нахчывана был разработан в 80-х годах прошлого века.

"В городе Нахчыване была проведена серьезная работа по составлению топографических схем, что является одним из важнейших вопросов. Эта работа была выполнена Институтом картографии, и в настоящее время у нас есть эти топографические схемы. Одним из необходимых шагов для разработки генерального плана города Нахчывана является строительство социального жилья. В рамках государственной программы будут построены жилые комплексы, и с этой целью уже начато выделение соответствующих земельных участков на территории города", - сказал Садыгов.

Он подчеркнул, что данная работа не ограничивается только Нахчываном. Также разрабатываются генеральные планы городов Шахбуз и Ордубад Нахчыванской АР.