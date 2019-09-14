Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу в рамках поездки в Шамаху ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном Фондом Гейдара Алиева на месте оказавшегося в аварийном состоянии в результате землетрясения дома Хиджран Исмайловой, проживающей по адресу улица Ширваншаха Ибрагима, 26.