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Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, создан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу в рамках поездки в Шамаху ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном Фондом Гейдара Алиева на месте оказавшегося в аварийном состоянии в результате землетрясения дома Хиджран Исмайловой, проживающей по адресу улица Ширваншаха Ибрагима, 26.

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