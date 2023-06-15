О нас

Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с очередной провокацией Армении

Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с очередной провокацией Армении Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международными организациям с призывом в связи с очередной вооруженной провокацией Армении.
Внутренняя политика
15 июня 2023 г. 14:01
Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с очередной провокацией Армении

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международными организациям с призывом в связи с очередной вооруженной провокацией Армении.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Продолжаются направленные против Азербайджана военные провокации Армении, противоречащие нормам международного гуманитарного права и угрожающие миру в регионе.

Наглядным примером не заинтересованности Армении является совершенный 15 июня 2023 года с территории Армении обстрел государственного погранично-пропускного пункта "Лачын", в результате которого был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы.

Как известно, 23 апреля 2023 года на азербайджано-армянской границе на реке Хакари на территории Лачынского района был установлен погранично-пропускной пункт "Лачын", в период деятельности которого обеспечивается безопасное передвижение транспортных средств и граждан Азербайджана армянской национальности, проживающих в Карабахской экономической зоне.

Обстрел используемого в гуманитарных целях этого пропускного пункта нужно расценивать не только как угрозу жизни и здоровью несущих там службу военнослужащих, пользующегося пропускным пунктом гражданского населения, но и как препятствование процессу установления мира в регионе и посягательство на территориальную целостности Азербайджанского государства.

Как Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики решительно осуждаю эту военную провокацию, являющуюся грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права, и призываю международные организации, действующие в сфере прав человека, институты омбудсмена и национальные правозащитные институты проявить категоричную позицию по сдерживанию Армении от подобных действий, угрожающих миру и развитию в регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın növbəti təxribatı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara çağırış edib

Самое читаемое

Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi