Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с очередной провокацией Армении

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международными организациям с призывом в связи с очередной вооруженной провокацией Армении.

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международными организациям с призывом в связи с очередной вооруженной провокацией Армении.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Продолжаются направленные против Азербайджана военные провокации Армении, противоречащие нормам международного гуманитарного права и угрожающие миру в регионе.

Наглядным примером не заинтересованности Армении является совершенный 15 июня 2023 года с территории Армении обстрел государственного погранично-пропускного пункта "Лачын", в результате которого был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы.

Как известно, 23 апреля 2023 года на азербайджано-армянской границе на реке Хакари на территории Лачынского района был установлен погранично-пропускной пункт "Лачын", в период деятельности которого обеспечивается безопасное передвижение транспортных средств и граждан Азербайджана армянской национальности, проживающих в Карабахской экономической зоне.

Обстрел используемого в гуманитарных целях этого пропускного пункта нужно расценивать не только как угрозу жизни и здоровью несущих там службу военнослужащих, пользующегося пропускным пунктом гражданского населения, но и как препятствование процессу установления мира в регионе и посягательство на территориальную целостности Азербайджанского государства.

Как Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики решительно осуждаю эту военную провокацию, являющуюся грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права, и призываю международные организации, действующие в сфере прав человека, институты омбудсмена и национальные правозащитные институты проявить категоричную позицию по сдерживанию Армении от подобных действий, угрожающих миру и развитию в регионе".