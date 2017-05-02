Октай Асадов: На весенней сессии ПАСЕ предприняли неверный шаг в отношении Турции

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "На весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предприняли неверный шаг в отношении Турции. Турцию перевели из постмонитоингового состояния в мониторинговое".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер Октай Асадов.

Он отметил, что Турция одна из стран, заложивших основу Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным и межпарламентским отношениям Самед Сеидов раскритиковал данный шаг ПАСЕ в своем выступлении. Он отметил, что в этом вопросе проявились двойные стандарты: "Двойные стандарты ПАСЕ в отношении к вопросам достигли в весенней сессии своего пика. Был подготовлен доклад в связи с Турцией. 13 лет назад она была переведена из мониторингового состояния в постмониторинговое. В весенней сессии ее вернули из постмонитоингового состояния в мониторинговое. Турецкие политики говорили, что готовы к обмену мнениями. Этим шагом Турцию пытаются отделить от Европы".

С. Сеидов отметил, что возникшая в Совете Европы ситуация говорит о наличии здесь кризиса.