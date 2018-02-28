Новый глава ИВ Ясамальского района произвел ряд кадровых перестановок - СПИСОК

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Новоназначенный глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов произвел ряд кадровых перестановок в аппарате Исполнительной власти.

Как сообщает Report, А.Азизов назначил своим помощником главного консультанта хозяйственного отдела района Фахраддина Мухаммед оглу Мамедова.

На должность главного консультанта хозяйственного отдела района назначен Сейран Гюльмамед оглу Гасанов.

Кроме того, заведующий отделом Исполнительной власти по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Эльшан Джафар оглу Мустафаев освобожден от занимаемой должности. Э.Мустафаев приходится племянником предыдущему главе Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагиму Мехдиеву.

Соответствующим распоряжением А.Азизова Адиль Эльчин оглу Рзаев назначен заведующим отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления. А.Рзаев ранее работал в Государственном комитете по вопросам имущества.

Главный консультант данного отдела Нармин Фирук гызы Новрузова также была уволена с работы.

Главный консультант отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата Исполнительной власти Хагани Фазиль оглу Оруджев был освобожден от занимаемой должности и назначен ведущим консультантом сектора информационного обеспечения и анализа.

Садиг Рафиг оглу Гиньязлы освобожден от должности советника юридического отдела. На эту должность назначен Мурад Аскер оглу Агаев.

Ведущий консультант отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития аппарата Исполнительной власти Эльнур Рафиг оглу Алиев был отстранен от должности.

Консультант отдела по работе с документами и обращениями граждан Гамидага Мамедага оглу Абасов также освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 февраля Азиз Азизов был назначен на должность главы Исполнительной власти (ИВ) Ясамальского района. До этого назначения он занимал должность главы Исполнительной власти Джалилабадского района.

Напомним, что прежний глава Ясамальской ИВ Ибрагим Мехдиев 1 июля 2017 года был освобожден от занимаемой должности.