Турал Гянджалиев: Никол Пашинян открыто продемонстрировал, что Армения является агрессором

Руководитель азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев распространил заявление по поводу проводимых на оккупированных территориях Азербайджана "Пан-армянских игр".

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Согласно распространенной армянскими СМИ информации, 5 августа 2019 года на оккупированных территориях Азербайджана состоялась "церемония открытия" т.н. "Пан-армянских игр". На "церемонии открытия" выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своем выступлении Никол Пашинян в очередной раз продемонстрировал политику военной оккупации своей страны против Азербайджана, публично заявив, что признанная международными организациями и мировым сообществом суверенная территория Азербайджана - Нагорный Карабах якобы относится к Армении.

В связи с проведением на наших оккупированных территориях "спортивных игр", Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики заявляет, что эти игры проводятся на территории, где были нарушены права изгнанных со своих территорий азербайджанцев и проведена политика этнической чистки. В этом случае проведение этих игр создает дискриминацию в отношении азербайджанцев и является недопустимым.

Проведение спортивных игр и других совместных мероприятий возможно лишь после восстановления международно признанных границ Азербайджана и возвращения изгнанных с наших оккупированных территорий сотен тысяч азербайджанцев.

Будучи азербайджанской общиной нагорно-карабахского региона Азербайджана, обращаемся к армянской общине и призываем их выйти из-под контроля незаконного преступного режима, под гнетом которого они живут, и приглашаем принять наш призыв совместного сосуществования обеих общин в условиях мира и справедливости в рамках территориальной целостности Азербайджана".