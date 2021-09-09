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Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА

Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА 10 сентября на заседании правления правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) несколько председателей районных и городских организаций партии будут освобождены от должностей.
Внутренняя политика
9 сентября 2021 г. 19:21
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА

10 сентября на заседании правления правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) несколько председателей районных и городских организаций партии будут освобождены от должностей.

Report узнал имена некоторых из этих лиц.

На завтрашнем заседании будут избраны председатели местных организаций партии. Однако кандидатуры председателя Гянджинской городской организации ПЕА, депутата Нагифа Гамзаева, председателя Агдашской районной организации, депутата Милли Меджлиса Джавида Османова, экс-председателя Насиминской районной организации, депутата Малахат Ибрагимгызы, экс-председателя Гарадагской районной организации партии, депутата Айдына Гусейнова, председателя Сабаильской районной организации ПЕА, бывшего депутата Шамсаддина Гаджиева и нескольких экс-депутатов на должность председателей районных и городских организаций правящей партии выдвинуты не будут.

Согласно новому уставу, принятому на последнем съезде правящей партии, председатели районных организаций не могут занимать вторую должность.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi deputatlar YAP-ın rayon təşkilatlarının sədrləri vəzifəsindən uzaqlaşdırılır

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