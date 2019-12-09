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Назначены выборы в Верховный меджлис Нахчывана

Назначены выборы в Верховный меджлис Нахчывана

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 9 декабря подписал распоряжение о назначении выборов в Верховный меджлис Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, выборы в Верховный меджлис Нахчыванской АР состоятся 9 февраля 2020 года. 

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