Назначены выборы в Верховный меджлис Нахчывана

Назначены выборы в Верховный меджлис Нахчывана

9 декабря, 2019 17:04

https://report.az/storage/news/4d398340159b86c6f1c9e2e9913c63fc/705bd17a-6151-421f-9660-03d851656ea9_292.jpg Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 9 декабря подписал распоряжение о назначении выборов в Верховный меджлис Нахчыванской АР. Как сообщает Report, выборы в Верховный меджлис Нахчыванской АР состоятся 9 февраля 2020 года.

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