Назначен спецпредставитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

Вахид Расим оглу Гаджиев назначен специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Вахид Расим оглу Гаджиев назначен специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме того, отменено распоряжение президента Азербайджанской Республики "О назначении специального представителя президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район" от 30 декабря 2022 года номер 3699 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022 год, номер 12, статья 1527 (Том I).

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.