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Назначен спецпредставитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

Назначен спецпредставитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Расим оглу Гаджиев назначен специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.
Внутренняя политика
13 марта 2024 г. 16:52
Назначен спецпредставитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

Вахид Расим оглу Гаджиев назначен специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме того, отменено распоряжение президента Азербайджанской Республики "О назначении специального представителя президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район" от 30 декабря 2022 года номер 3699 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022 год, номер 12, статья 1527 (Том I).

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib

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