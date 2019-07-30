Награждены спортсмены и их тренеры за высокие результаты на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на Европейском юношеском олимпийском фестивале, состоявшемся в городе Баку".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, спортсмены Азербайджанской Республики и их тренеры награждены

за самые высокие результаты на Европейском юношеском олимпийском фестивале, состоявшемся в городе Баку, в следующем размере:

каждому спортсмену, занявшему первое место, - 10000 манатов, его личному тренеру – 5000 манатов;

каждому спортсмену, занявшему второе место, - 7000 манатов, его личному тренеру – 3500 манатов;

каждому спортсмену, занявшему третье место, - 5000 манатов, его личному тренеру – 2500 манатов;

старшему тренеру команды - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.