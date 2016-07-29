​На строительство автомобильных дорог в Гядабеке выделено 1,8 млн. манатов

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильных дорог Гарыкенд-Мискинли-Чалбурун и Гызылторпаг-Агбашлар Гядабейского района.

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях завершения строительства автомобильных дорог Гарыкенд-Мискинли-Чалбурун и Гызылторпаг-Агбашлар, соединяющих 11 населенных пунктов с населением двадцать семь тысяч человек, из средств, предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год выделено 1,8 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.