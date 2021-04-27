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На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя

На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя На заседании будут рассмотрены организационные вопросы
Внутренняя политика
27 апреля 2021 г. 11:14
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
Report
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Сегодня состоится первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в новом составе.

Как сообщает Report, на заседании будут рассмотрены организационные вопросы.

Также члены ЦИК изберут председателя комиссии. Ожидается, что на пост председателя будет выдвинута кандидатура Мазахира Панахова.

Комиссия вновь формируется в связи с истечением в этом месяце срока полномочий членов ЦИК. Комиссия традиционно будет состоять из 18 человек. Из них 6 человек будут представлять правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральных депутатов и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.

Новый состав будет утвержден на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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Версия на английском языке CEC to hold meeting today, chairman to be named - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Bu gün MSK-nın iclası keçiriləcək, sədr məlum olacaq - EKSKLÜZİV

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