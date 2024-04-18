Минул 31 год со дня Башлыбельской трагедии

Сегодня очередная годовщина Башлыбельской трагедии, когда армянскими боевиками было совершено массовое убийство мирных жителей Кяльбаджара.

Сегодня очередная годовщина Башлыбельской трагедии, когда армянскими боевиками было совершено массовое убийство мирных жителей Кяльбаджара.

Как напоминает Report, прошел 31 год со дня резни, учиненной армянами против азербайджанцев во время оккупации Кяльбаджара.

После оккупации Кяльбаджара армянами в начале апреля 1993 года 73 жителя села Башлыбель с населением около 2 тысяч человек не смогли вовремя покинуть свои дома и оказались в осаде. Они пытались спастись, отступив в горы.

Сбежавшим удалось скрываться всего 18 дней. 18 апреля военнослужащие Армении напали на них, выяснив их местонахождение. Той ночью 14 человек были взяты в заложники и 18 убиты в результате нападения армян на мирных жителей в пещере "Портда", расположенной прямо над деревней. Остальные 30 человек продолжали скрываться, сменив укрытие и перебравшись в другие пещеры. Спустя 113 дней, 17 июля, они покинули убежище и смогли выбраться по тайным горным тропам, передвигаясь только по ночам.

Данные о Башлыбельской трагедии были включены в ежегодный доклад Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире в 2021 году.