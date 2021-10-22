Год назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном

Сегодня исполняется год со дня освобождения от оккупации 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, долгие годы оккупированного вооруженными силами Армении.

Сегодня исполняется ровно год со времени, когда от оккупации была освобождена территория, по которой проходил 132-километровый участок государственной границы Азербайджана с Ираном, долгие годы -почти 30 лет, оккупированный вооруженными силами Армении.

Как напоминает Report, 22 октября 2020 года был освобожден поселок Агбенд Зангиланского района, и, таким образом, Азербайджан вернул под свой полный контроль всю приграничную территорию с Ираном вдоль реки Араз.

Эту радостную весть азербайджанскому народу сообщил президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев. Глава государства поздравил народы двух стран с этим событием, ставшим возможным после освобождения поселка Агбенд .

Азербайджанские военные, освободившие от оккупации поселок Агбенд и одноименную пограничную заставу, рапортовали об этом Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

В тот же день, наряду с поселком Агбенд, от врага были очищены села Коллукышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Даллекли Зангиланского района, села Моллавели, Юхары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского и Сирик, Шихлар, Масталибейли, Дарзили Джебраильского районов.

Следом, по поручению президента, Государственная пограничная служба в кратчайшие сроки на освобожденной от оккупации части азербайджано-иранской границы создала всю необходимую инфраструктуру для обеспечения ее охраны. Здесь была восстановлена деятельность пограничных застав.

Поселок Агбенд относится к сельскому административно-территориальному округу Вежнели Зангиланского района. Он был оккупирован вооруженными силами Армении в 1993 году. Поселок расположен на берегу реки Араз у подножия горы с тем же названием. Собственно, название населенного пункта было заимствовано у этой горы.

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