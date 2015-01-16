Министерство юстиции ответило на обращение партии Мусават в связи со съездом

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министерство юстиции ответило на обращение партии Мусават по внесению в государственный реестр соответствующей информации в связи с проведенным 27 сентября прошлого года съездом партии. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы партии Эльман Фаттах.

Он отметил, что министерство завершило процедуру оформления документов по итогам съезда партии.

Отметим, что на VIII съезде партии кандидат на пост главы партии Ариф Гаджили одержал победу, набрав 228 голосов.