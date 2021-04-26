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МИД Азербайджана: Оставшиеся безнаказанными в Лос-Анджелесе радикальные армяне вновь совершают преступления

МИД Азербайджана: Оставшиеся безнаказанными в Лос-Анджелесе радикальные армяне вновь совершают преступления Именно из-за безнаказанности в Лос-Анджелесе мы видим очередное проявление преступлений радикальных армян
Внутренняя политика
26 апреля 2021 г. 13:25
МИД Азербайджана: Оставшиеся безнаказанными в Лос-Анджелесе радикальные армяне вновь совершают преступления
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"Это достаточно серьезный вопрос. Как вы знаете, мы уже не в первый раз сталкиваемся с такими враждебными, даже преступными действиями радикальных армянских группировок".

Об этом Report сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сцену казни манекена, окутанного в азербайджанский флаг на акции, организованной радикальными армянскими силами в Лос-Анджелесе, США.

"Хотелось бы напомнить, что еще в июле прошлого года сотни радикальных армянских дашнаков жестоко напали на азербайджанцев перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе и ранили их.

В связи с совершенным в отношении азербайджанцев нападением Управление полиции Лос-Анджелеса начало расследование по статье о преступлении на почве ненависти, были задержаны два человека, причастных к этому преступлению, поиски двух других лиц, проявивших особую активность в этом процессе, все еще продолжаются. Вызывает большое сожаление и удивление тот факт, что, несмотря на то, что с момента инцидента прошло около 10 месяцев, основные лица, подозреваемые в совершении преступлений на почве ненависти, не были найдены и привлечены к ответственности. В связи с этим с нашей стороны было выражено официальное недовольство.

Видимо, именно из-за безнаказанности в Лос-Анджелесе мы видим очередное проявление преступлений радикальных армян на почве ненависти. Наша серьезная озабоченность по этому вопросу будет еще раз доведена до посольства США в нашей стране", - добавил представитель МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Los-Ancelesdə cəzasız qalan radikal ermənilər növbəti cinayətlər törədirlər

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