Мэр Тбилиси посетил Аллею почетного захоронения

14 июля делегация во главе с мэром столицы Грузии города Тбилиси Кахой Каладзе, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева,

14 июля делегация во главе с мэром столицы Грузии города Тбилиси Кахой Каладзе, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, была также почтена память ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем гости, прибыв в Шехидляр хиябаны, почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы, венок к мемориалу "Вечный огонь".