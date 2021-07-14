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Мэр Тбилиси посетил Аллею почетного захоронения

Мэр Тбилиси посетил Аллею почетного захоронения 14 июля делегация во главе с мэром столицы Грузии города Тбилиси Кахой Каладзе, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева,
Внутренняя политика
14 июля 2021 г. 15:27
Мэр Тбилиси посетил Аллею почетного захоронения

14 июля делегация во главе с мэром столицы Грузии города Тбилиси Кахой Каладзе, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, была также почтена память ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем гости, прибыв в Шехидляр хиябаны, почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы, венок к мемориалу "Вечный огонь".

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Версия на азербайджанском языке ФотоKaxa Kaladze Fəxri Xiyabanı ziyarət edib

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