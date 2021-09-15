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Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с Днем знаний

Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с Днем знаний Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 15 сентября - Дня знаний.
Внутренняя политика
15 сентября 2021 г. 14:09
Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с Днем знаний

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 15 сентября - Дня знаний.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие школьники и студенты!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет ярким, запоминающимся, плодотворным и принесет вам много знаний, успехов и достижений! Спасибо всем преподавателям, которые помогают вам получить необходимые знания и навыки, развивать ваши таланты и способности! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, усердия, прекрасного настроения и отличных оценок!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Bilik Günü münasibətilə məktəbliləri və tələbələri təbrik edib

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