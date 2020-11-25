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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджара

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджара Карабах – это Азербайджан!
Внутренняя политика
25 ноября 2020 г. 13:57
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджара
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на свой странице в Instagram сделала публикацию в связи с освобождением от оккупации Кельбаджарского района.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Уважаемые соотечественники!
Искренне поздравляю вас со знаменательным событием – освобождением Кельбаджарского района от оккупации! Пусть наша славная Победа принесет в каждый дом, в каждую семью много радости, улыбок, счастья, а в нашу страну – мир и благополучие! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!".

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates people on liberation of Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Kəlbəcərin azad olunması münasibətilə xalqı təbrik edib

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