Махир Аббасзаде: При просмотре фильма "Божья коровка" мы прониклись болью оставшихся в окружении людей

При просмотре фильма "Божья коровка" мы увидели армянские зверства, прониклись болью оставшихся в окружении людей. Сегодня положен конец 29-летней тоске по родине.

При просмотре фильма "Божья коровка" мы увидели армянские зверства, прониклись болью оставшихся в окружении людей. Сегодня положен конец 29-летней тоске по родине.

Как сообщает Report, об этом заявил на церемонии презентации фильма Махир Аббасзаде, депутат Милли Меджлиса от Лачынского района.

"Благодаря тому, что снимаются и переводятся на другие иностранные языки подобные фильмы, следующие поколения будут иметь широкую информацию о военной агрессии Армении против Азербайджана, о зверствах армянских боевиков в отношении мирных граждан”, - сказал депутат.

"Как человек, хорошо знающий Кяльбаджар и Лачын, родившийся и выросший там, я могу сказать, что сегодня снимать в этих местах, ночевать, не имея нормальных условий, довольно сложно и требует самоотверженности. Помимо самопожертвования, надо любить Родину. Я считаю, что причиной создания фильма "Божья коровка" является любовь к Родине", - заключил депутат.

Отметим, что состоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка" ("Parabüzən"), повествующего о 19 гражданах Азербайджана, оказавшихся с 31 марта по 23 мая 1993 года в окружении армян. Фильм был снят в селе Чайкенд Кяльбаджарского района, где 19 человек попали в окружение, в селе Огулдяря Лачынского района, где они находились в осаде, и в селе Гюлябирд Лачынского района, где они вырвались из окружения. В фильме рассказывается о том, как 19 человек на протяжении 54 дней прятались от врага.