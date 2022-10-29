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Махир Аббасзаде: При просмотре фильма "Божья коровка" мы прониклись болью оставшихся в окружении людей

Махир Аббасзаде: При просмотре фильма "Божья коровка" мы прониклись болью оставшихся в окружении людей При просмотре фильма "Божья коровка" мы увидели армянские зверства, прониклись болью оставшихся в окружении людей. Сегодня положен конец 29-летней тоске по родине.
Внутренняя политика
29 октября 2022 г. 17:10
Махир Аббасзаде: При просмотре фильма Божья коровка мы прониклись болью оставшихся в окружении людей

При просмотре фильма "Божья коровка" мы увидели армянские зверства, прониклись болью оставшихся в окружении людей. Сегодня положен конец 29-летней тоске по родине.

Как сообщает Report, об этом заявил на церемонии презентации фильма Махир Аббасзаде, депутат Милли Меджлиса от Лачынского района.

"Благодаря тому, что снимаются и переводятся на другие иностранные языки подобные фильмы, следующие поколения будут иметь широкую информацию о военной агрессии Армении против Азербайджана, о зверствах армянских боевиков в отношении мирных граждан”, - сказал депутат.

"Как человек, хорошо знающий Кяльбаджар и Лачын, родившийся и выросший там, я могу сказать, что сегодня снимать в этих местах, ночевать, не имея нормальных условий, довольно сложно и требует самоотверженности. Помимо самопожертвования, надо любить Родину. Я считаю, что причиной создания фильма "Божья коровка" является любовь к Родине", - заключил депутат.

Отметим, что состоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка" ("Parabüzən"), повествующего о 19 гражданах Азербайджана, оказавшихся с 31 марта по 23 мая 1993 года в окружении армян. Фильм был снят в селе Чайкенд Кяльбаджарского района, где 19 человек попали в окружение, в селе Огулдяря Лачынского района, где они находились в осаде, и в селе Гюлябирд Лачынского района, где они вырвались из окружения. В фильме рассказывается о том, как 19 человек на протяжении 54 дней прятались от врага.

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Версия на английском языке MP: We felt pain and determination of people escaping from Armenian oppression in documental film 'Parabuzen' 
Версия на азербайджанском языке Mahir Abbaszadə: “Parabüzən” filmində erməni zülmündən qaçan insanların ağrılarını və əzmini hiss etdik"

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