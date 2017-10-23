Изменено правило выдачи компенсаций военнослужащим за неиспользованный отпуск

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменение в решение "Об определении суммы и правилах выдачи военнослужащим, не использовавшим по каким-либо причинам очередной отпуск в календарный год или в другие календарные годы в период прохождения службы (кроме военнослужащих на срочной воинской службе), компенсации за неиспользованный очередной отпуск в тот же календарный год либо в другие календарные годы в период прохождения службы".

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

До сих пор выплата компенсации за неиспользованный очередной отпуск осуществлялась только в безналичном порядке из средств, предусмотренных в госбюджете на содержание Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, министерства обороны, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления внутренних войск министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Пенитенциарной службы министерства юстиции, Особой государственной службы охраны, военной прокуратуры.

После изменения выплата компенсации за неиспользованный очередной отпуск будет выплачиваться согласно закону "О безналичных расчетах" из средств, предусмотренных в госбюджете на содержание предусмотренных госструктур.

Целью закона "О безналичных расчетах" является обеспечение прозрачности операций и расчетов, проводимых между участниками гражданского оборота Азербайджана, защита прав потребителей, стимулирование замены наличных выплат безналичными, ускорение развития банковской системы.