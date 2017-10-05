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    ИВ города Баку ответило на обращение Национального совета в связи с митингом

    Обращение было рассмотрено в Исполнительной власти города Баку© Report

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Национального совета в связи с митингом.

    Член Координационного центра Национального совета Вахид Магеррамов заявил Report, что Исполнительная власть города Баку рассмотрела обращение и дала согласие на проведение митинга Национального совета 7 октября в 15:00 на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе (бывший "Мехсул").

    Отметим, что последний митинг Национального совета состоялся 23 сентября.

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