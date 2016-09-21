Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня, 21 сентября, истекает срок подачи заявлений о проведении наблюдений на территории избирательного округа в связи с референдумом.

Как сообщает Report, заявления о проведении наблюдений могут подать граждане Азербайджана, обладающие активным избирательным правом (по собственной инициативе, на основе инициативы агитационной группы по референдуму, политической партии, блока политических партий, неправительственных организаций, действующих на территории проведения выборов).

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению всенародного голосования (референдума) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенного на 26 сентября 2016 года, заявления о проведении наблюдений на территории избирательного округа должны быть представлены в соответствующие окружные избирательные комиссии со дня назначения референдума и за 5 дней до проведения голосования.