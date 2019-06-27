Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о материальном обеспечении ряда мероприятий, проводимых Исполнительной властью города Баку в связи с объявлением 2019 года в Азербайджанской Республике "Годом Насими".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для материального обеспечения мероприятий, которые будут проведены Исполнительной властью города Баку в рамках "Года Насими", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Баку выделен 1 млн манат.