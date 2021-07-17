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Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы.
Внутренняя политика
17 июля 2021 г. 17:20
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всех наших земляков, проживающих за пределами страны, со священным Гурбан байрамы, являющимся символом единства, солидарности и братства мусульман мира, передаю вам самые сердечные пожелания.

В Гурбан байрамы, призывающий людей к гуманизму, милосердию и единству, мусульмане демонстрируют готовность к самоотверженности на пути справедливости и во имя благих целей, испытывают радость близости ко Всевышнему.

Исламская цивилизация, составляющая грандиозный этап общечеловеческой культуры, сыграла исключительную роль в формировании мировоззрения нашего народа и его национально-культурном развитии, в Азербайджане всегда дорожили прогрессивными исламскими обычаями и традициями и духовно-нравственными ценностями. Азербайджан, как один из историко-культурных центров исламского мира, внес неоценимый вклад в мировую культуру и развитие научно-философской мысли.

Дорогие братья и сестры!

В эти благословенные праздничные дни мы с глубоким уважением чтим светлую память наших героических сынов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Родины. Наш народ никогда не забудет славных имен наших шехидов, их семьи, наши гази всегда будут окружены вниманием и заботой государства. Уверен, что жертвоприношения, сделанные с молитвами во имя благосостояния и процветания нашей страны, с настроением Победы, вызванным освобождением наших земель от оккупации, и с чувством благодарности к Всевышнему, еще более усилят дух национально-нравственной солидарности в нашем обществе, превратятся в торжество добрых деяний, чувств милосердия и сострадания.

Желаю, чтобы Аллах принял ваши молитвы и помыслы, еще раз передаю вам пожелания счастья, вашим семьям – мира и спокойствия, вашим домам – достатка.

С праздником Гурбан байрамы!".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Azerbaijani people on occasion of Eid al-Adha
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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