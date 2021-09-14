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Ильхам Алиев: Государственный чиновник должен быть образцом

Ильхам Алиев: Государственный чиновник должен быть образцом "Считаю, что каждый уже понял, что государственный чиновник должен быть образцом, достаток людей на местах, их удобство зависят от работы государственного чиновника. Им следует постоянно находиться вместе с гражданами"
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:08
Ильхам Алиев: Государственный чиновник должен быть образцом
Президент Ильхам Алиев

"Считаю, что каждый уже понял, что государственный чиновник должен быть образцом, достаток людей на местах, их удобство зависят от работы государственного чиновника. Им следует постоянно находиться вместе с гражданами. Эта рекомендация тоже всегда занимает особое место в числе моих рекомендаций. Я и вам говорю, что вы должны находиться среди людей, поддерживать постоянный контакт с ними, жить их заботами и стараться по возможности помочь им".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"В то же время еще раз хочу сказать, что государство, центральные исполнительные органы осуществили большую работу по развитию районов, значительная часть работ уже проделана. Вам необходимо работать на местах так, чтобы районы развивались более высокими темпами. Сегодня многие наши районы уже не получают дотации из центра. Хотя 10 лет назад, можно сказать, абсолютное большинство районов получало дотации. Почему? Потому, что собранные на местах средства шли в карман чиновников, не в государственную казну, государственный бюджет, а в карман чиновников. Было достаточно много тех, кто днем и ночью слонялись здесь, у этих дверей, желая получить какую-то материальную поддержку, материальную помощь, я имею в виду глав исполнительной власти. Но в результате проведенных реформ сегодня многие районы уже не получают дотацию. Нам необходимо сделать так, чтобы развитие районов в целом обеспечивалось за счет средств, собранных во всех районах", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Everyone understands that civil servant should be an example"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Artıq hər kəs başa düşüb ki, dövlət məmuru nümunə olmalıdır"

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