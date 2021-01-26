Ильхам Алиев: Дан старт созданию дорожной инфраструктуры и на освобожденных землях

"Мы создали очень нужные нашей стране транзитные возможности, соответствующие нашей стратегии долгосрочного развития"

"Вы назначаетесь на должность министра транспорта, связи и высоких технологий. Вам оказано большое доверие. Уверен, что вы оправдаете его. Я всегда уделял и сегодня уделяю большое внимание сферам, которыми вы будете руководить. В последние годы эти сферы успешно развивались. Когда я был избран на пост Президента, ситуация и в транспорте, и в области связи нас не устраивала".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 26 января, принимая Рашада Набиева в видеоформате в связи с его назначением на должность министра транспорта, связи и высоких технологий.

"В то время о высоких технологиях вообще не шло речи, дороги находились в плачевном состоянии, железнодорожная инфраструктура устарела, в области морского транспорта не было никакого прогресса, напротив, наш флот в значительной степени устарел. В целом, положение дел в этой сфере не радовало. В результате принятых мер Азербайджан сегодня является одним из лидирующих государств в мире в области транспорта. Это видят и граждане Азербайджана, в то же время Азербайджан постоянно занимает высокие места в рейтингах международных организаций. Достаточно взглянуть на отчет Давосского всемирного экономического форума, чтобы каждый мог увидеть: в этой сфере проводятся очень серьезные реформы, и Азербайджан по рейтингам занимает одно из передовых мест в мировом масштабе. По качеству автомобильных дорог мы делим 24-27-е места. По эффективности железных дорог занимаем 11-е место. По эффективности воздушного транспорта находимся на 12-м месте в мире. То есть, для того, чтобы занять эти высокие места, требовались большие усилия, продуманная политика. Конечно, эту новую ситуацию создали средства, вложенные в транспортную инфраструктуру. Средства, вложенные в транспортную отрасль, сегодня оказывают позитивное влияние и на экономическое развитие нашей страны, в частности, развитие ненефтяного сектора, потому что там, где нет дорог, нет и развития. Там, где нет дорог, фермеры не могут поставлять свою продукцию на рынки. Там, где нет железных дорог, не может быть и речи о транзитных возможностях. Поэтому мы в первую очередь полностью перестроили инфраструктуру внутри страны. Одновременно мы создали очень нужные нашей стране транзитные возможности, соответствующие нашей стратегии долгосрочного развития. За последние 17 лет построено более 17 тысяч километров автомобильных дорог – и магистральных, и сельских, и междугородных. Этот процесс продолжается и сегодня. В то же время в нынешнем году дан старт созданию дорожной инфраструктуры и на освобожденных землях. Мы будем выполнять эти работы планомерно. Открытая из Физули в город Шуша новая дорога показывает, что фактически мы можем проводить эту работу в кратчайшие сроки", - сказал глава государства.