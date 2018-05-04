Ильгар Аббасов: В случаях выявления волокиты принимались соответствующие меры

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Проведено полное, всестороннее и объективное расследование аварий, повлекших нарушение правил строительства, охраны труда, смерть людей или причинение вреда их здоровью, в случае выявления волокиты по таким делам в районных прокуратурах эти дела были продолжены в городской прокуратуре, чем был положен конец недовольству граждан".

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор города Баку Ильгар Аббасов.

По его словам, кроме того в районных прокуратурах и полицейских органах столицы с целью предотвращения необоснованного возбуждения уголовных дел в делах гражданского характера, привлечения лиц к уголовной ответственности, такого рода дела обсуждаются в городской прокуратуре, после чего принимаются соответствующие решения.

И.Аббасов отметил, что в последние годы использование в органах прокуратуры достижений современных информационно-коммуникационных технологий, широких возможностей от информационно-коммуникационных средств, расширение круга применения ИКТ повысило эффективность работы:

"В бакинской городской прокуратуре и подведомственных районных прокуратурах всесторонне используются достижения современных информационно-коммуникационных технологий. Подготовленные Генпрокуратурой "Электронный документооборот" и "Электронное преступление" сейчас успешно применяются во всех прокуратурах Баку".