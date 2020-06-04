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ГПС: Поступили сообщения о будущих провокационных действиях в Кешикчидаге

​ГПС: Поступили сообщения о будущих провокационных действиях в «Кешикч

Поступили сообщения о том, что группа граждан Грузии 4 июня нарушит азербайджано-грузинскую государственную границу на территории государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг".

Как сообщили Reportиз пресс-службы Государственной пограничной службы, Пограничная полиция Грузии была официально уведомлена о полученной информации.

«Государственная пограничная служба Азербайджана официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена и ответственность за все возможные последствия будут нести организаторы провокации», - говорится в сообщении.

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