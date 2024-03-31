О нас

Госкомиссия:  В этом году раскопки будут вестись в селе Гарадаглы Ходжавенда

Госкомиссия:  В этом году раскопки будут вестись в селе Гарадаглы Ходжавенда В этом году в селе Гарадаглы Ходжавендского района будут проведены поисково-раскопочные работы.
Внутренняя политика
31 марта 2024 г. 13:26
Госкомиссия:  В этом году раскопки будут вестись в селе Гарадаглы Ходжавенда

В этом году в селе Гарадаглы Ходжавендского района будут вестись поисково-раскопочные работы.

Об этом сотруднику Report рассказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

По его словам, работы будут проводиться в соответствии с утвержденным планом: “Я, пользуясь случаем, чтобы поблагодарить все структуры, принимающие участие в поисках. Наша главная цель – установить судьбы всех пропавших без вести лиц”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Bu il Qaradağlı kəndində axtarış-qazıntı işləri aparılacaq - EKSKLÜZİV

Другие новости из категории

Минздрав: На освобожденных территориях обнаружены останки около 600 лиц
Минздрав: На освобожденных территориях обнаружены останки около 600 лиц
31 марта 2024 г. 13:10
Эльчин Юсубов: К сожалению, многие страны остались безразличны к Ходжалинскому геноциду
Эльчин Юсубов: К сожалению, многие страны остались безразличны к Ходжалинскому геноциду
31 марта 2024 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы
Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы
31 марта 2024 г. 11:48
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 09:45
В Барде простились с 7 пропавшими без вести, убитыми в Ходжалы армянскими военными в 1992 году
ФотоВ Барде простились с 7 пропавшими без вести, убитыми в Ходжалы армянскими военными в 1992 году
31 марта 2024 г. 09:21
Хроника Западного Азербайджана: Произвол, учиненный армянским генералом в Гёйчинском махале 
ФотоХроника Западного Азербайджана: Произвол, учиненный армянским генералом в Гёйчинском махале 
31 марта 2024 г. 01:41
Со дня геноцида азербайджанцев прошло 106 лет
Со дня геноцида азербайджанцев прошло 106 лет
31 марта 2024 г. 00:01
Состоялась церемония прощания с пропавшими, останки которых были найдены в Ходжалы 
ФотоСостоялась церемония прощания с пропавшими, останки которых были найдены в Ходжалы 
30 марта 2024 г. 21:38
В Лачын вернулась еще 21 семья бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ Лачын вернулась еще 21 семья бывших вынужденных переселенцев
30 марта 2024 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi