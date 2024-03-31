Госкомиссия: В этом году раскопки будут вестись в селе Гарадаглы Ходжавенда

В этом году в селе Гарадаглы Ходжавендского района будут проведены поисково-раскопочные работы.

В этом году в селе Гарадаглы Ходжавендского района будут вестись поисково-раскопочные работы.

Об этом сотруднику Report рассказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

По его словам, работы будут проводиться в соответствии с утвержденным планом: “Я, пользуясь случаем, чтобы поблагодарить все структуры, принимающие участие в поисках. Наша главная цель – установить судьбы всех пропавших без вести лиц”.