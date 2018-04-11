Глава МПА СНГ: На выборах в Азербайджане обеспечена полная открытость и прозрачность

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Выборы в Азербайджане - пример для многих".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил координатор группы наблюдателей МПА СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрании России Ильяс Умаханов.

Он отметил, что процесс выборов четко организован. Обеспечены все условия как для избирателей, так и для международных наблюдателей.

"Выборы в Азербайджане являют собой хороший пример открытых, честных и демократических выборов. Обеспечена полная открытость и прозрачность. Члены наблюдательных миссий могут беспрепятственно общаться с членами комиссий, а также избирателями после того, как они сделали свой выбор. И не в каждой стране мы можем наблюдать ситуацию, при которой до 30% участников комиссии при участках составляют потенциальные представители оппозиции", - отметил он.

По словам И. Умаханова, Азербайджан - одна из самых динамично развивающихся стран на пространстве СНГ, и отношения между Азербайджаном и Россией будут и дальше динамично развиваться.