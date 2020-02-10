Генпрокуратура распространила заявление о смерти адвоката кандидата в депутаты - ОФИЦИАЛЬНО

Генпрокуратура распространила заявление по поводу внезапной кончины адвоката кандидата в депутаты от Гейгель-Дашкесанского избирательного округа №101 Мохсума Асланова Субхана Гаджиева 1954 года рождения на 38 избирательном пункте данного округа селе Молладжалили Гейгельского района на глазах у почти 15 наблюдателей и других лиц.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, сотрудники полиции и прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта немедленно осмотрели место происшествия и тело С.Гаджиева.

В ходе осмотра на поверхности тела не было обнаружено никаких повреждений.

Отмечается, что Субхан Гаджиев долгое время страдал от сердечного заболевания, в связи с болезнью перенес два инфаркта и примерно полгода назад перенес операцию на сердце.

По факту в Гейгельской районной прокуратуре продолжается расследование.